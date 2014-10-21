Узбекистан и Грузия провели консультации по линии МИД

ТАШКЕНТ, 21 октября. /УЗИНФОРМ/. 21 октября в Министерстве иностранных дел Узбекистана был проведен очередной раунд узбекско-грузинских политических консультаций, для участия в котором в Ташкент прибыла с визитом делегация МИД Грузии во главе с директором Департамента по связям со странами СНГ Мерабом Вашакидзе. В консультациях принял участие Посол Грузии Константин Жгенти.

В ходе заседания стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития межгосударственного взаимодействия в политической, торгово-экономической, транспортно-коммуникационной, культурно-гуманитарной и других сферах, а также сотрудничества в рамках международных организаций.

Стороны отметили позитивную динамику двустороннего товарооборота, объем которого в январе-августе текущего года достиг 60 млн. долларов США, а также обменялись мнениями по вопросам расширения договорно-правовой базы межгосударственных отношений, сообщает МИД Узбекистана.

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