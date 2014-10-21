Депутаты обсудили основные направления налоговой и бюджетной политики на 2015 год

ТАШКЕНТ, 21 октября. /УЗИНФОРМ/. 21 октября в Законодательной палате Олий Мажлиса Узбекистана прошло заседание фракции СДПУ "Адолат", посвященное обсуждению вопроса "О Государственном бюджете Республики Узбекистан, бюджетах государственных целевых фондов и основных направлениях налоговой и бюджетной политики на 2015 год", в рамках которого был заслушан доклад заместителя министра финансов Узбекистана М.М.Мирзаева о проекте Государственного бюджета Республики Узбекистан на 2015 год.

На заседании отмечались основные макроэкономические показатели страны, исходя из которых будет складываться главный финансовый документ на следующий год, а также приоритетные цели и задачи по его распределению, определенные Президентом Республики Узбекистан, среди которых были названы социальная сфера, образование, наука и здравоохранение, развитие дорожно-транспортной инфраструктуры, альтернативной энергетики, обеспечение занятости и трудоустройства населения, стимулирование предпринимательства и бизнеса и другие.

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