



Узбекский лидер посетит Туркменистан



ТАШКЕНТ, 21 октября. /УЗИНФОРМ/. 23 октября Президент Узбекистана Ислам Каримов отправится с двухдневным официальным визитом в Туркменистан. Визит будет предпринят по приглашению туркменской стороны с целью обсуждения вопросов развития межгосударственного сотрудничества. В ходе визита узбекский лидер проведет переговоры на высшем уровне с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедовым, по итогам которых будет подписан ряд двусторонних документов. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи