На ташкентском Гран-при ФИДЕ прошли первые поединки

ТАШКЕНТ, 22 октября. /УЗИНФОРМ/. 21 октября в Ташкенте в Галерее изобразительных искусств стартовали матчи по шахматам в рамках второго этапа Гран-при Всемирной федерации шахмат (ФИДЕ) 2014-2015 годов, в котором принимают участие 16 сильнейших игроков мира.

В ташкентском этапе принимают участие 12 игроков. Узбекистан представляет Рустам Касымджанов. Турнир проходит в 11 раундов с контролем времени 120 минут на первые 40 ходов, с добавлением 15 минут на ходы с 40 по 60, и по 30 секунд отводится на каждый ход, начиная с 61.

Вчерашние встречи закончились 3 ничьими - так сыгрыли Аниш Гири и Борис Гельфанд, Дмитрий Яковенко и Рустам Касымджанов, а также Сергей Карякин и Теймур Раджабов. В то же время Дмитрий Андрейкин выиграл у Шахрияра Мамедьярова, Хикару Накамура - у Баадура Джобавы, а Максим Вашье-Лаграв - у Фабиано Каруаны.

Сегодня было сразу 5 ничьих - в паре Карякина Сергея и Бориса Гельфанда, Дмитрия Яковенко и Теймура Раджабова, Фабиано Каруана и Баадура Джобавы, Хикара Накамуры и Дмитрия Андрейкина, а также Аниш Гири и Шахрияр Мамедьяров. Единственную победу одержал Максим Вашье-Лаграв, обыгравший Рустама Касымджанова.

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