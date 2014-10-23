Президент Узбекистана отбыл в Туркменистан

Президент Узбекистана отбыл в Туркменистан23.10.2014 19:37
ТАШКЕНТ, 23 октября. /УЗИНФОРМ/. 23 октября Президент Узбекистана Ислам Каримов отправился с двухдневным официальным визитом в Туркменистан, предпринятым по приглашению туркменского лидера Гурбангулы Бердымухаммедовым.
В ходе переговоров на высшем уровне в Ашхабаде будут обсуждены актуальные региональные и международные проблемы, перспективы развития межгосударственного сотрудничества в различных областях. По итогам встречи лидеры двух стран подпишут ряд двусторонних документов.
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