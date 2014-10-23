Глава МВЭСИТ Узбекистана посетил внешнеполитическое ведомство Туркменистана

НОВОСТИ В МИРЕ, 23 октября. /УЗИНФОРМ/. 22 октября министр внешних экономических связей, инвестиций и торговли Узбекистана Элер Ганиев, прибывший в Ашхабад во главе представительной делегации Узбекистана для участия в очередном заседании совместной туркмено-узбекской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству, был принят министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым.

В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития узбекско-туркменского сотрудничества, приоритетными направлениями которого были названы торговля и экономика, транспорт и коммуникации, ТЭК, промышленность и сельское хозяйство.

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