Узбекистан и Грузия провели очередное заседание межправительственной комиссии

ТАШКЕНТ, 23 октября. /УЗИНФОРМ/. 20 октября в Ташкенте прошло 7-е заседание межправительственной узбекско-грузинской комиссии по экономическому сотрудничеству, посвященное обсуждению текущего состояния и перспектив развития двусторонних отношений в торгово-экономической, транспортно-транзитной, культурно-гуманитарной и других сферах.

Для участия в заседании в Ташкент прибыла представительная делегация во главе с заместителем министра экономики и устойчивого развития М.Джанелидзе. Узбекскую часть комиссии возглавил заместитель министра внешних экономических связей, инвестиций и торговли И.Эргашев, сообщает МВЭСИТ Узбекистана.

В ходе переговоров также была подчеркнута необходимость расширения договорно-правовой базы между двумя странами. По итогам заседания был подписан соответствующий протокол.

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