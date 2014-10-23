На заседании правительства Узбекистана подведены итоги развития страны в январе-сентябре

ТАШКЕНТ, 23 октября. /УЗИНФОРМ/. 21 октября в Ташкенте было проведено заседание Кабинета Министров Узбекистана, на котором были рассмотрены итоги социально-экономического развития Республики в январе-сентябре текущего года, а также реализации важнейших направлений и приоритетов экономической программы на 2014 год, определенных главой государства на заседании Правительства 17 января текущего года.

Согласно озвученным ответственными руководителями данным, за отчетный период в сравнении с первыми 9 месяцами 2013 года валовой внутренний продукт Узбекистана возрос на 8,1 процента, объемы производства промышленной продукции – на 8,4 процента, сельского хозяйства – на 6,8 процента, строительных работ – на 18,9 процента. Государственный бюджет исполнен с профицитом в размере 0,1 процента к валовому внутреннему продукту. Уровень инфляции не превысил прогнозные параметры.

Рост объемов производства потребительских товаров составил 111,3 процента, розничного товарооборота – 114,2 процента и платных услуг – 111,1 процента.

За истекшие 9 месяцев года в стране в новых сельских массивах застройки жилья сданы в эксплуатацию 10830 индивидуальных домов по типовым проектам, создано 20,2 тысячи новых субъектов малого бизнеса. Доля малого бизнеса в промышленности выросла с 27,9 процента за аналогичный период прошлого года до 31,1 процента в текущем году, в освоенных инвестициях – с 32,2 процента до 33,2 процента и в занятости – с 76 процентов до 76,5 процента.

Субъектам малого бизнеса реализованы 224 государственных актива, переданы в аренду 23 тысячи неиспользуемых объектов государственной собственности. Коммерческими банками выданы кредиты и микрокредиты на общую сумму 7,3 триллиона сумов, или в 1,3 раза больше, чем за 9 месяцев прошлого года. На сегодняшний день 99 процентов субъектов предпринимательства сдают налоговую отчетность в электронном виде, статистическую отчетность – 94,7 процента. Свыше 98 процентов грузовых таможенных деклараций оформляются в электронном виде.

Благодаря проводимой политике по укреплению социальной сферы с 1 сентября текущего года размеры заработной платы работникам бюджетной сферы, пенсий, пособий и стипендий повышены в 1,12 раза. В рамках Государственной программы "Год здорового ребенка" на осуществление мероприятий по обеспечению охраны материнства и детства, повышению качества образования, широкому вовлечению молодежи в занятие физкультурой и спортом направлено 4,2 триллиона сумов и 200 миллионов долларов.

В результате системной реализации Программы создания рабочих мест и обеспечения занятости населения на 2014 год за истекший период текущего года обеспечено создание 777,8 тысячи новых рабочих мест, из них около 465 тысяч, или 59,8 процента – в сельской местности.

В рамках реализации Инвестиционной программы на 2014 год по ускорению развития и модернизации отраслей промышленности, дорожно-транспортной и коммуникационной инфраструктуры рост освоенных инвестиций в основной капитал составил 110,7 процента, в том числе иностранных инвестиций – 122,3 процента. Введены в эксплуатацию 2715 новых производственных объектов, завершена реализация 105 важных инвестиционных проектов по организации высокотехнологичных и современных производств.

В частности, в январе-сентябре осуществлен ввод в эксплуатацию производственных мощностей по таким проектам, как "Организация производства портландцемента и белого цемента в Джизакской области" мощностью 700 тысяч тонн цемента, "Расширение существующего производства по обогащению фосфоритного сырья" с увеличением производства до 716 тысяч тонн, "Организация производства легковых автомобилей моделей "Дамас" и "Орландо" в Хорезмской области, мощностью 80 тысяч автомобилей и другие.

По объектам строительства и реконструкции автомобильных дорог, входящих в состав Узбекской национальной автомагистрали, освоено около 720 миллиардов сумов.

Также в отчетный период были предприняты меры по финансовому оздоровлению 141 убыточного, экономически несостоятельного и низкорентабельного предприятия, выведены из убыточности 119 предприятий.

В сфере внешней торговли с начала года в экспортную деятельность вовлечены 322 новых предприятия с объемом экспорта 332 миллиона долларов, освоен экспорт 143 новых видов товаров на сумму 172,2 миллиона долларов. За этот период узбекские экспортеры впервые начали поставку своей продукции в 51 страну.

Также было рассмотрено положение дел в сельском хозяйстве, ход подготовки к осенне-зимнему отопительному сезону и обеспечению населения плодоовощной продукцией, обсуждены возможности ускорения развития национальной экономики и другие вопросы.

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