Южнокорейская делегация посетила МИД Узбекистана

ТАШКЕНТ, 23 октября. /УЗИНФОРМ/. 22 октября в Министерстве иностранных дел Узбекистана была проведена встреча с делегацией Республики Корея, прибывшей в Ташкент во главе с Послом по делам зарубежных корейцев и консульским вопросам МИД Ли Джон Гваном для обсуждения актуальных вопросов узбекско-южнокорейских отношений.

В рамках переговоров стороны рассмотрели ход реализации важных договоренностей, достигнутых по итогам встреч и переговоров на высшем уровне в июне текущего года в Ташкенте, а также обсудили практические аспекты расширения двусторонних культурно-гуманитарных связей.

В беседе принял участие Посол Республики Корея Ли Ук Хён, сообщает МИД Узбекистана.

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