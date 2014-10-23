Узбекистан и Казахстан провели консультации по линии МИД

ТАШКЕНТ, 23 октября. /УЗИНФОРМ/. 22 октября во внешнеполитическом ведомстве Узбекистана была проведена встреча с делегацией Республики Казахстан, прибывшей в Ташкент во главе с Национальным координатором по вопросам деятельности Шанхайской организации сотрудничества, Послом по особым поручениям МИД Шахратом Нурышевым.

В ходе переговоров в соответствии с Программой сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами Узбекистана и Казахстана на 2012-2014 годы стороны обсудили вопросы взаимодействия в рамках ШОС, ход подготовки к предстоящим в текущем году мероприятиям уставных органов, в том числе к заседанию Совета глав правительств (премьер-министров) государств-членов ШОС в декабре текущего года в городе Астане, сообщает МИД Узбекистана.

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