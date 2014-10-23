



Итоги третьего дня ташкентского этапа Гран-при ФИДЕ по шахматам 2014-2015 годов



ТАШКЕНТ, 23 октября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в Ташкенте прошли встречи третьего дня ташкентского этапа Гран-при Всемирной федерации шахмат (ФИДЕ) 2014-2015 годов, в котором принимают участие 12 сильнейших игроков мира. 3 поединка закончились в ничью - мирно разошлись сегодня Хикару Накамура и Аниш Гири, Фабиано Каруана и Дмитрий Андрейкин, Теймур Раджабов и Максим Вашье-Лаграв. Победу одержали Шахрияр Мамедьяров - над Борисом Гельфандом, Баадур Джобава - над представителем Узбекистана Рустамом Касымджановым, и Сергей Карякин - над Дмитрием Яковенко. Напомним, что итоги ташкентского этапа будут подведены 2 ноября. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи