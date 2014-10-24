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Ряд сотрудников органов внутренних дел Узбекистана представлены к государственным наградам
24.10.2014 12:15

ТАШКЕНТ, 24 октября. /УЗИНФОРМ/. 23 октября Президент Узбекистана Ислам Каримов подписал указ "О награждении группы сотрудников в связи с Днем работников органов внутренних дел Республики Узбекистан", в соответствии с которым за многолетний самоотверженный труд в обеспечении общественной безопасности, мира и стабильности в стране, проявленные мужество и отвагу при исполнении служебного долга и защите национальных интересов, а также за достойный вклад в воспитание молодого поколения в духе преданности Родине ряд сотрудников различных подразделений МВД Республики представлены к государственным наградам.

Документом, в частности, предписывается наградить:

орденом "Меҳнат шуҳрати"

  • Раджабова Джуру Одиловича - начальника штаба управления пожарной безопасности Управления внутренних дел Бухарской области

орденом "Шон-шараф" II степени

  • Джураева Муроджона Турдибаевича - старшего оперуполномоченного по особо важным делам Главного управления уголовного розыска и борьбы с терроризмом Министерства внутренних дел Республики Узбекистан
  • Жумабаева Ерназара Абдикадировича - командира батальона патрульно-постовой службы Министерства внутренних дел Республики Каракалпакстан

орденом "Дўстлик"

  • Абраева Гайрата Рамазановича - старшего эксперта отдела экспертизы и криминалистики Управления внутренних дел Сырдарьинской области
  • Хена Эдуарда Анатольевича - командира группы специального отряда Министерства внутренних дел Республики Узбекистан
  • Хожаназарова Сатбая Бектурсыновича - старшего оперуполномоченного по особо важным делам Главного управления уголовного розыска и борьбы с терроризмом Министерства внутренних дел Республики Узбекистан

орденом "Мардлик"

  • Равшанова Кенжу Кулдашевича - начальника смены военизированной части пожарной безопасности отдела внутренних дел города Карши Кашкадарьинской области
  • Эшбаева Бахрома Холбоевича - старшего специалиста мобильного отряда особого назначения Управления внутренних дел Сурхандарьинской области

медалью "Жасорат"

  • Абдуллаева Илхома Сайфутдиновича - начальника отдела управления уголовного розыска и борьбы с терроризмом Главного управления внутренних дел города Ташкента
  • Бадалова Бекмурода Давлаталиевича - старшего оперуполномоченного отдела уголовного розыска и борьбы с организованной преступностью отдела внутренних дел Уйчинского района Наманганской области
  • Байматова Хасана Тургуновича - командира экипажа специализированного отряда по тушению особо сложных и затяжных пожаров Главного управления пожарной безопасности Министерства внутренних дел Республики Узбекистан
  • Жуманиязова Мурата Айтмуханбетовича - старшего специалиста мобильного отряда особого назначения Министерства внутренних дел Республики Каракалпакстан
  • Исмоилова Улугбека Нематовича - старшего специалиста мобильного отряда особого назначения Управления внутренних дел Андижанской области
  • Кудратова Вахоба Холматовича - командира отделения военизированной части управления пожарной безопасности Управления внутренних дел Джизакской области
  • Нуркулова Обиджона Алимжоновича - помощника командира мобильного отряда особого назначения Управления внутренних дел Навоийской области
  • Рахимова Бахтиёржона Йулдашовича - старшего специалиста мобильного отряда особого назначения Управления внутренних дел Ташкентской области
  • Самадова Жалола Мавлоновича - старшего оперуполномоченного отделения уголовного розыска и борьбы с организованной преступностью отдела внутренних дел Камашинского района Кашкадарьинской области
  • Ташпулатова Рустама Абдумажитовича - начальника отдела Главного управления уголовного розыска и борьбы с терроризмом Министерства внутренних дел Республики Узбекистан

медалью "Содиқ хизматлари учун"

  • Гаффарова Комилжона Исраиловича - начальника следственного отдела управления внутренних дел города Зарафшана Навоийской области
  • Гозибекова Тулкина Хабибуллаевича - начальника отдела Главного управления профилактики правонарушений Министерства внутренних дел Республики Узбекистан
  • Джалалова Фархода Камаловича - начальника караула войсковой части Главного управления караульных войск Министерства внутренних дел Республики Узбекистан
  • Жуманазарова Мухторбека Маткаримовича - старшего инспектора профилактики отдела внутренних дел Хазараспского района Хорезмской области
  • Исмаилова Бахтиёра Тухтасиновича - старшего эксперта отдела экспертизы и криминалистики Управления внутренних дел Ферганской области
  • Каримову Гулрух Расуловну - старшего инспектора-врача медицинского отдела Главного управления исполнения наказаний Министерства внутренних дел Республики Узбекистан
  • Саиткаримова Фахриддина Пазлитдиновича - старшего инспектора профилактики Управления внутренних дел Шайхантохурского района города Ташкента
  • Тошпулатова Кобила Абдумуротовича - инспектора профилактики отдела внутренних дел Иштыханского района Самаркандской области
  • Хаклиева Валижона Бадаловича - доцента кафедры Академии Министерства внутренних дел Республики Узбекистан
  • Шахакимова Шоасрора Шамурадовича - начальника отдела Государственной фельдъегерской службы Государственного комитета связи, информатизации и телекоммуникационных технологий Республики Узбекистан

медалью "Шуҳрат"

  • Кодирова Улугбека Мирзаевича - командира отделения управления охраны при Управлении внутренних дел Наманганской области
  • Мирзаева Ёкутжона Исроилжоновича - инспектора профилактики отдела внутренних дел Багдадского района Ферганской области
  • Рашитова Маъруфжона Бахтиёр угли - инспектора бригады патрульно-постовой службы Главного управления внутренних дел города Ташкента
  • Тангриева Жамшида Олимовича - начальника следственного отделения отдела внутренних дел города Кагана Бухарской области
  • Умарова Неъматуллу Асатуллоевича - начальника отделения отдела уголовного розыска и борьбы с организованной преступностью отдела внутренних дел города Ангрена Ташкентской области
  • Худакова Кутлимурата Каландаровича - пожарного военизированного отряда пожарной безопасности отдела внутренних дел города Ургенча Хорезмской области
  • Шокирова Илхомжона Муродалиевича - старшего инспектора профилактики отдела внутренних дел Шахриханского района Андижанской области

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