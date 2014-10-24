



Ряд сотрудников органов внутренних дел Узбекистана представлены к государственным наградам



ТАШКЕНТ, 24 октября. /УЗИНФОРМ/. 23 октября Президент Узбекистана Ислам Каримов подписал указ "О награждении группы сотрудников в связи с Днем работников органов внутренних дел Республики Узбекистан", в соответствии с которым за многолетний самоотверженный труд в обеспечении общественной безопасности, мира и стабильности в стране, проявленные мужество и отвагу при исполнении служебного долга и защите национальных интересов, а также за достойный вклад в воспитание молодого поколения в духе преданности Родине ряд сотрудников различных подразделений МВД Республики представлены к государственным наградам. Документом, в частности, предписывается наградить: орденом "Меҳнат шуҳрати" Раджабова Джуру Одиловича - начальника штаба управления пожарной безопасности Управления внутренних дел Бухарской области орденом "Шон-шараф" II степени Джураева Муроджона Турдибаевича - старшего оперуполномоченного по особо важным делам Главного управления уголовного розыска и борьбы с терроризмом Министерства внутренних дел Республики Узбекистан

Жумабаева Ерназара Абдикадировича - командира батальона патрульно-постовой службы Министерства внутренних дел Республики Каракалпакстан орденом "Дўстлик" Абраева Гайрата Рамазановича - старшего эксперта отдела экспертизы и криминалистики Управления внутренних дел Сырдарьинской области

Хена Эдуарда Анатольевича - командира группы специального отряда Министерства внутренних дел Республики Узбекистан

Хожаназарова Сатбая Бектурсыновича - старшего оперуполномоченного по особо важным делам Главного управления уголовного розыска и борьбы с терроризмом Министерства внутренних дел Республики Узбекистан орденом "Мардлик" Равшанова Кенжу Кулдашевича - начальника смены военизированной части пожарной безопасности отдела внутренних дел города Карши Кашкадарьинской области

Эшбаева Бахрома Холбоевича - старшего специалиста мобильного отряда особого назначения Управления внутренних дел Сурхандарьинской области медалью "Жасорат" Абдуллаева Илхома Сайфутдиновича - начальника отдела управления уголовного розыска и борьбы с терроризмом Главного управления внутренних дел города Ташкента

Бадалова Бекмурода Давлаталиевича - старшего оперуполномоченного отдела уголовного розыска и борьбы с организованной преступностью отдела внутренних дел Уйчинского района Наманганской области

Байматова Хасана Тургуновича - командира экипажа специализированного отряда по тушению особо сложных и затяжных пожаров Главного управления пожарной безопасности Министерства внутренних дел Республики Узбекистан

Жуманиязова Мурата Айтмуханбетовича - старшего специалиста мобильного отряда особого назначения Министерства внутренних дел Республики Каракалпакстан

Исмоилова Улугбека Нематовича - старшего специалиста мобильного отряда особого назначения Управления внутренних дел Андижанской области

Кудратова Вахоба Холматовича - командира отделения военизированной части управления пожарной безопасности Управления внутренних дел Джизакской области

Нуркулова Обиджона Алимжоновича - помощника командира мобильного отряда особого назначения Управления внутренних дел Навоийской области

Рахимова Бахтиёржона Йулдашовича - старшего специалиста мобильного отряда особого назначения Управления внутренних дел Ташкентской области

Самадова Жалола Мавлоновича - старшего оперуполномоченного отделения уголовного розыска и борьбы с организованной преступностью отдела внутренних дел Камашинского района Кашкадарьинской области

Ташпулатова Рустама Абдумажитовича - начальника отдела Главного управления уголовного розыска и борьбы с терроризмом Министерства внутренних дел Республики Узбекистан медалью "Содиқ хизматлари учун" Гаффарова Комилжона Исраиловича - начальника следственного отдела управления внутренних дел города Зарафшана Навоийской области

Гозибекова Тулкина Хабибуллаевича - начальника отдела Главного управления профилактики правонарушений Министерства внутренних дел Республики Узбекистан

Джалалова Фархода Камаловича - начальника караула войсковой части Главного управления караульных войск Министерства внутренних дел Республики Узбекистан

Жуманазарова Мухторбека Маткаримовича - старшего инспектора профилактики отдела внутренних дел Хазараспского района Хорезмской области

Исмаилова Бахтиёра Тухтасиновича - старшего эксперта отдела экспертизы и криминалистики Управления внутренних дел Ферганской области

Каримову Гулрух Расуловну - старшего инспектора-врача медицинского отдела Главного управления исполнения наказаний Министерства внутренних дел Республики Узбекистан

Саиткаримова Фахриддина Пазлитдиновича - старшего инспектора профилактики Управления внутренних дел Шайхантохурского района города Ташкента

Тошпулатова Кобила Абдумуротовича - инспектора профилактики отдела внутренних дел Иштыханского района Самаркандской области

Хаклиева Валижона Бадаловича - доцента кафедры Академии Министерства внутренних дел Республики Узбекистан

Шахакимова Шоасрора Шамурадовича - начальника отдела Государственной фельдъегерской службы Государственного комитета связи, информатизации и телекоммуникационных технологий Республики Узбекистан медалью "Шуҳрат" Кодирова Улугбека Мирзаевича - командира отделения управления охраны при Управлении внутренних дел Наманганской области

Мирзаева Ёкутжона Исроилжоновича - инспектора профилактики отдела внутренних дел Багдадского района Ферганской области

Рашитова Маъруфжона Бахтиёр угли - инспектора бригады патрульно-постовой службы Главного управления внутренних дел города Ташкента

Тангриева Жамшида Олимовича - начальника следственного отделения отдела внутренних дел города Кагана Бухарской области

Умарова Неъматуллу Асатуллоевича - начальника отделения отдела уголовного розыска и борьбы с организованной преступностью отдела внутренних дел города Ангрена Ташкентской области

Худакова Кутлимурата Каландаровича - пожарного военизированного отряда пожарной безопасности отдела внутренних дел города Ургенча Хорезмской области

Шокирова Илхомжона Муродалиевича - старшего инспектора профилактики отдела внутренних дел Шахриханского района Андижанской области УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи