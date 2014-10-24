Узбекский орден будет вручен президенту Туркменистана

ТАШКЕНТ, 24 октября. /УЗИНФОРМ/. 23 октября Президент Узбекистана Ислам Каримов подписал указ "О награждении Президента Туркменистана Гурбангулы Мяликгулыевича Бердымухамедова орденом "Мустакиллик", в соответствии с которым туркменский лидер представлен к награде за большие заслуги в деле всестороннего укрепления дружбы и добрососедства между узбекским и туркменским народами, развития взаимовыгодных и плодотворных отношений между Республикой Узбекистан и Туркменистаном, а также весомый вклад в обеспечение мира и расширение международного сотрудничества.

Орден будет вручен сегодня в ходе переговоров на высшем уровне в Ашхабаде, где глава Узбекистана находится с двухдневным официальным визитом.

Напомним, что орден "Мустакиллик" вручается гражданам, внесшим выдающийся вклад в построение и укрепление независимого правового государства, обеспечение мира и прогресса в Республике. Лица, не являющиеся гражданами Узбекистана награждаются орденом в исключительных случаях.

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