Депутаты национального парламента провели очередное заседание

ТАШКЕНТ, 24 октября. /УЗИНФОРМ/. 22 октября в Законодательной палате Олий Мажлиса Узбекистана состоялось очередное заседание, на повестку дня которого было вынесено рассмотрение проекта Программы создания рабочих мест и обеспечения занятости населения на 2015 год, а также проектов Государственного бюджета Республики Узбекистан и бюджетов государственных целевых фондов.

По первому пункту повестки дня выступил министр труда и социальной защиты населения А.Абдухакимов.

Как отмечалось на заседании, Программа создания рабочих мест и обеспечения занятости населения на 2015 год была разработана в разрезе областей, районов и городов с учетом отраслевых программ модернизации, технического и технологического обновления производства с целью осуществления комплексных и взаимосвязанных мер по обеспечению занятости, профессиональной переподготовки и социальной защиты уязвимых слоев населения путем задействования потенциала территорий и отраслей экономики, рационального использования трудовых ресурсов с учетом демографических факторов и структурных преобразований в экономике, всемерного содействия развитию эффективных форм занятости и предпринимательства.

Так, в рамках Программы будут приняты меры по созданию в следующем году 261,6 тысячи рабочих мест и обеспечению занятости 725,9 тысячи человек в разрезе территорий и направлений за счет ввода новых объектов, модернизации, перевооружения и более полного использования действующих производственных мощностей, ускоренного развития малого бизнеса в промышленности, строительстве, сфере услуг и сервиса, расширения масштабов инфраструктурного, коммуникационного и жилищного строительства, наращивания возможностей надомных форм труда, восстановления бездействующих предприятий. В целом, выполнение программы будет способствовать трудоустройству 987,5 тысячи человек. При этом отдельное внимание будет уделено трудоустройству выпускников образовательных учреждений, женщин, инвалидов и других категорий населения, нуждающихся в социальной поддержке.

Как сообщает пресс-служба нижней палаты национального парламента, в рамках всестороннего обсуждения проекта программы выступили представители всех фракций политических партий и депутатской группы от Экологического движения Узбекистана. С учетом мнений, высказанных в ходе обсуждения, Законодательная палата Олий Мажлиса утвердила Программу создания рабочих мест и обеспечения занятости населения на 2015 год и приняла соответствующее постановление.

По второму пункту программы заседания с докладом выступили первый заместитель премьер-министра – министр финансов Р.Азимов и председатель Комитета Законодательной палаты по бюджету и экономическим реформам Б.Иминов.

Согласно озвученным данным, в следующем году предусматривается рост ВВП на 8 процентов, производства промышленной продукции – на 8,3 процента, сельскохозяйственной продукции – на 6 процентов, объема капиталовложений – на 9,6 процента.

Социальные расходы Государственного бюджета на 2015 год по отношению к ВВП составят 12,8 процента, расходы на образование – 7,3 процента, здравоохранение – 3,1 процента, социальные пособия малообеспеченным семьям, выплаты материальной помощи и компенсационные выплаты – 1,3 процента, а расходы на социальное обеспечение Государственного бюджета по сравнению с текущим годом увеличатся более чем в 1,2 раза. Также предусмотрен рост более чем в 1,24 раза по отношению к текущему году объема расходов на содержание учреждений культуры и проведение спортивных мероприятий. Вместе с тем за счет средств Государственного бюджета на 2015 год также предусматривается обеспечить реализацию государственных программ по улучшению архитектурно-планировочного облика городов страны.

В качестве основных направлений налоговой и бюджетной политики запланировано дальнейшее снижение налоговой нагрузки, стимулирование устойчивого роста экономики, обеспечение сбалансированности бюджетной системы, повышение эффективности расходования бюджетных ассигнований путем расширения использования государственных программ в бюджетном направлении, продолжение курса на дальнейшее развитие социальной сферы, роста доходов, сбережений и покупательской способности населения с одновременной адресной социальной поддержкой нуждающихся семей, другие меры.

С учетом мнений, высказанных в ходе обсуждения, Законодательная палата Олий Мажлиса утвердила Государственный бюджет Республики Узбекистан и бюджеты государственных целевых фондов, а также основные направления налоговой и бюджетной политики на 2015 год и приняла соответствующее постановление.

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