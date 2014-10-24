Результаты 4-го раунда ташкентского этапа Гран-при ФИДЕ 2014-2015 годов

ТАШКЕНТ, 24 октября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в Ташкенте прошли матчи 4-го раунда ташкентского этапа Гран-при Всемирной федерации шахмат (ФИДЕ) 2014-2015 годов, в котором принимают участие 12 сильнейших игроков мира.

Все сегодняшние встречи были сыграны с ничейным результатом. Так, Борис Гельфанд встречался Дмитрием Яковенко, Максим Вашье-Лаграв - с Сергеем Карякиным, Баадур Джобава играл против Теймура Раджабова, представитель Узбекистана Рустам Касымджанов боролся с Дмитрием Андрейкиным, Аниш Гири вышел против Фабиано Каруаны, а Шахрияр Мамедьяров - против Хикару Накамуры.

Напомним, что ташкентский этап является вторым из 4, предыдущий этап прошел в Баку с 1 по 15 октября. Каждый этап проходит в 11 раундов с контролем времени 120 минут на первые 40 ходов, с добавлением 15 минут на ходы с 40 по 60, и по 30 секунд отводится на каждый ход, начиная с 61. Итоги ташкентского этапа будут подведены 2 ноября.

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