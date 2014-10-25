В целях активизации местных ННО

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 25 октября. /УЗИНФОРМ/. 23 октября в Бухаре состоялся семинар на тему "Роль и место ННО в развитии гражданского общества", организованный в рамках проекта ОБСЕ "Повышение активности ННО и СМИ в осуществлении общественного контроля и развитии социального партнерства".

В мероприятии приняли участие представители Комитета женщин, областного объединения профсоюзных организаций, ННО, областного управления ТПП, областного Кенгаша ОДМ "Камолот" и другие.

В ходе мероприятия участникам были разъяснены суть и значение, правовые основы развития гражданского общества, реализации общественного контроля. предоставлена информация о субъектах, основных принципах, видах и формах общественного контроля.

По итогам докладов с участниками были проведены практические занятия в группах. В частности, группы презентовали работы касательно реализации общественного контроля на местах по отношению к конкретной ситуации. Также были обсуждены наиболее эффективные формы общественного контроля.

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