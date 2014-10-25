"Народ с высокой духовностью невозможно победить"

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 25 октября. /УЗИНФОРМ/. На эту тему 24 октября в Каракульском районе Бухарской области прошло мероприятие, организованное бухарским областным Кенгашем ДП "Миллий тикланиш", нацеленное на сохранение и укрепление национальных ценностей, многовековых традиций и обычаев, а также ознакомление участников с информацией о проводимых в стране мероприятиях по духовному воспитанию населения.

В нем участвовали представители бухарского областного и каракульского районного Кенгашей ДП "Миллий тикланиш", депутаты областного, районного Кенгаша народных депутатов, представители районного общественного благотворительного фонда "Махалля", районного центра по пропаганде духовности и просветительству, преподаватели и студенты колледжа и СМИ.

В ходе мероприятия участники были ознакомлены с широкомасштабными реформами, проводимыми в Узбекистане. Также докладчики отметили роль политических партий в построении гражданского общества в стране, необходимость повышения знаний широкого слоя населения в сфере политики.

Кроме того, докладчики проинформировали участников мероприятия об основных идеях, изложенных в Концепции главы государства, а также о роли органов самоуправления граждан в усилении социальной защиты населения, о роли депутатов в решении проблем, имеющихся в сходах граждан. На примерах была показана деятельность сходов граждан, направленная на обеспечение стабильности и равновесия в обществе. Также были отмечены усилия государства и в первую очередь главы государства Ислама Каримова, направленные на совершенствование и расширение полномочий махалли.

В заключение мероприятия со стороны участников были предложены соответствующие рекомендации по устранению актуальных проблем в сфере политических партий.

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