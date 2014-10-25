Подведены итоги визита узбекского лидера в Ашхабад

НОВОСТИ В МИРЕ, 25 октября. /УЗИНФОРМ/. 24 октября в туркменской столице в рамках двухдневного официального визита Президента Узбекистана Ислама Каримова в Туркменистан во дворце "Огузхан" прошли переговоры на высшем уровне между лидерами обеих стран, посвященные обсуждению актуальной региональной и международной проблематики, текущего состояния и перспектив развития межгосударственного сотрудничества.

В ходе переговоров, прошедших сначала в узком формате, а затем продолжившихся при участии правительственных делегаций обеих стран президенты Узбекистана и Туркменистана уделили внимание ситуации в Афганистане, водно-энергетическим проблемам в регионе, вопросам спасения Арала, достигли договоренности об углублении узбекско-туркменского сотрудничества в политической, торгово-экономической, транспортной, энергетической, культурно-гуманитарной, а также туристической областях.

По завершении переговоров лидерами обеих стран были подписаны:

Совместное заявление Президента Узбекистана Ислама Каримова и Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедова,

Соглашение о сотрудничестве между Союзом промышленников и предпринимателей Туркменистана и Торгово-промышленной палатой Республики Узбекистан;

Меморандум о взаимопонимании между Министерством сельского хозяйства Туркменистана и Министерством внешних экономических связей, инвестиций и торговли Республики Узбекистан о сотрудничестве в сфере внедрения современных технологий, техники и оборудования для сельского хозяйства;

Программа сотрудничества между Министерством иностранных дел Туркменистана и Министерством иностранных дел Республики Узбекистан на 2015-2016 годы;

План совместных действий Туркменистана и Республики Узбекистан по эффективной реализации третьей фазы Программы действий по оказанию помощи странам бассейна Аральского моря.

После традиционного выступления для прессы в торжественной обстановке Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов вручил Президенту Республики Узбекистан Исламу Каримову Международную премию имени Махтумкули и памятную медаль. В свою очередь, узбекский лидер вручил Президенту Туркменистана орден Республики Узбекистан "Мустакиллик".

Во второй половине дня глава Узбекистана возложил венок к памятникам и посетил музей недавно открытого Мемориального комплекса "Halk hakydasy" ("Народная память").

Вечером в честь узбекского лидера был дан официальный ужин, после чего Ислам Каримов отбыл в Ташкент.

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