Великая княгиня посетит Узбекистан

ТАШКЕНТ, 26 октября. /УЗИНФОРМ/. Впервые в Узбекистан приедет глава Российского императорского дома ее императорское высочество государыня Великая княгиня Мария Владимировна.

Визит, как отмечает пресс-служба представительства Россотрудничества в Узбекистане, будет носить ознакомительный характер. Он организован совместно Представительством Россотрудничества в Узбекистане, Ташкентской и Узбекистанской епархией Русской православной церкви и Республиканским Русским культурным центром.

Великая княгиня Мария Владимировна, живущая ныне в Испании, посещает историческую Родину, Россию, с 1992 года. Она побывала в Грузии, Белоруссии, Армении, Приднестровской Молдавской Республике, Украине.

Нынешний визит Великой Княгини Марии Владимировны в Республику Узбекистан является историческим событием, так как до сегодняшнего дня ни один из глав Дома Романовых не посещал этот край.

Пресс-служба представительства Россотрудничества также упоминает важный для мусульман исторический факт: Мария Владимировна, возможно, является прямым потомком пророка Мухаммада. Ее родословная ветвь восходит к сеидам – потомкам пророка Мухаммада от его дочери Фатимы. Ее потомок Абу-аль-Касим Мухаммад II аль-Мутамид ибн Аббад в ХI веке, будучи эмиром Севильи, породнился с королевской династией Кастильи, главой которого был король Альфонс VI Храбрый.

Для представителей СМИ Узбекистана и аккредитованных зарубежных журналистов 31 октября в представительстве Россотрудничества состоится официальная пресс-конференция с членами оргкомитета визита Великой княгини Марии Владимировны.

Также предполагается проведение встречи с представителями прессы Узбекистана и самой Великой княгиней Марии Владимировны в ходе ее пребывания в стране.

УЗИНФОРМ