Итоги 6-го раунда ташкентского этапа Гран-при ФИДЕ 2014-2015 годов

ТАШКЕНТ, 27 октября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в Ташкенте прошли матчи 6-го раунда ташкентского этапа Гран-при Всемирной федерации шахмат (ФИДЕ) 2014-2015 годов, в котором принимают участие 12 сильнейших игроков мира.

Ташкентский этап Гран-при ФИДЕ является вторым из запланированных четырех и проводится в 11 раундов, с 21 октября по 2 ноября (игроки играют не каждый день, они пропускают 25 и 30 октября), контроль времени составляет 120 минут на первые 40 ходов, с добавлением 15 минут на ходы с 40 по 60, и по 30 секунд отводится на каждый ход, начиная с 61. В этапе принимают участие 12 игроков (из 16, поскольку каждый участник Гран-при играет лишь в 3 этапах из 4).

По 1 очку сегодня заработали Дмитрий Андрейкин, переигравший Сергея Карякина, и Шахрияр Мамедьяров, выигравший у представителя Узбекистана Рустама Касымджанова. Остальные 4 встречи завершились с ничейным результатом - по 0,5 очка завоевали Борис Гельфанд и Максим Вашье-Лаграв, Баадур Джобава и Дмитрий Яковенко, Аниш Гири и Теймур Раджабов, а также Хикару Накамура и Фабиано Каруана.

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