



Французский посол посетил внешнеполитическое ведомство Узбекистана



ТАШКЕНТ, 27 октября. /УЗИНФОРМ/. 27 октября министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Французской Республики Жаком-Анри Эльсом. В ходе состоявшейся беседы стороны обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, в том числе практические аспекты предстоящих узбекско-французских межмидовских и других контактов, сообщает МИД Узбекистана. Напомним, что предыдущая встреча главы узбекского внешнеполитического ведомства и руководителя дипломатической миссии Франции в Узбекистане состоялась 11 августа, тогда на повестку дня были вынесены вопросы активизации узбекско-французских контактов на различных уровнях, усиление межпарламентского и межмидовского взаимодействия, углубления деловых связей и сотрудничества по линии культуры, науки и образования. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи