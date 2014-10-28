Посол Индонезии открыл ярмарку в Намангане

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 28 октября. /УЗИНФОРМ/. На предыдущей неделе Чрезвычайный и Полномочный посол Индонезии в Узбекистане Мохамад Асрухин участвовал в открытии ежегодной ярмарки "Трейд-экспо Индонезия", в которой участвуют примерно 9 тысяч предпринимателей со всего мира.

А в субботу индонезийский дипломат в сопровождении уполномоченного представителя национальной компании "Узбектуризм" Хошимжона Гайбуллаева и консула посольства Рейнолдо Лолонга совершил экскурсию по достопримечательностям Намангана: мечети "Мулла Бозор Ахунд”, познакомился с историей этого памятника архитектуры и истории.

Также в ходе поездки дипломата в Наманганскую область состоялась встреча посла Индонезии хокимом города Баходиром Бекходжаевым и ведущими бизнесменами области, в ходе которой гости получили представление об экономическом потенциале Намангана.

Гости были очень удивлены, что президент областной федерации пенчак силата (национальной индонезийской борьбы) Абдулла Тошбаев приветствовал их на родном языке и тем, что это боевое искусство успешно развивается в далеком Намангане.

Во время посещения медресе "Мулла-Киргиз" гостей приветствовал представитель Духовного управления мусульман в Наманганской области Абдулхай Турсунов. В беседе с ним Мохамад Асрухин отметил, что наши народы имеют много общего. Так, 85 процентов населения Индонезии, насчитывающего 440 млн. человек, являются мусульманами, ежегодно в хадж отправляется 240 тысяч паломников.

Гости посетили также ООО центра дизайна "Истиклол". Его директор Муроджон Курбанов и маркетолог Икром Хамрахужаев провели экскурсию по производственным цехам и помещениям, где разрабатываются и производятся различные виды современной одежды. Дипломаты заинтересовались качеством продукции, поставками сырья и организации экспорта и были приятно удивлены увиденным.

"Мне очень понравился Намангг прекрасный развивающийся город, и много солнца, фруктов, живут хорошие люди, с которыми у нас так много общего", – сказал журналистам области при прощании посол Индонезии Мохамад Асрухин.

УЗИНФОРМ