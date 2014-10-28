Фонд "Женщины Востока" обсудил социальное партнерство

ТАШКЕНТ, 28 октября. /УЗИНФОРМ/. В Национальной библиотеке имени Алишера Навои в Ташкенте состоялась конференция на тему: "Социальное партнерство. Опыт Международного женского общественного фонда "Sharq Ayoli" ("Женщины Востока") при участии Представительства Россотрудничества в Узбекистане.

Как сообщает пресс-служба представительства, в день конференции, 24 октября, в честь 15-летия фонда была представлена выставка инновационных проектов, реализованных на основе социального партнерства с привлечением представителей научных, общественных, государственных и частных структур.

Открыл конференцию председатель Комитета Олий Мажлиса Узбекистана Акмаль Саидов.

Участников конференции приветствовал также руководитель Представительства Россотрудничества в Узбекистане, профессор, доктор исторических наук Виктор Шулика. Он отметил активность Фонда и его плодотворную работу, а также выразил благодарность председателю "Sharq Ayoli" Саодат Турсунбаевой за партнерскую деятельность в рамках просветительских и образовательных программ.

Так, по словам Шулика, этот фонд оказал немалое содействие в организации в Ташкенте курсов повышения квалификации для преподавателей-русистов с участием специалистов и коллег Российского университета дружбы народов.

Фонду "Женщины Востока" в дар от Российского центра науки и культуры в Ташкенте была преподнесена книга и вручена почетная грамота.

Гостями и участниками мероприятия стали Герой Узбекистана, народный поэт Абдулла Арипов, представитель фонда в Российской Федерации, председатель общественной конференции "Будущее Отечества" Светлана Иерусалимцева, председатель Женского общественного фонда в Казахстане Алима Садыкова и другие.

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