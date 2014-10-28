Наманганский школьник победил на международном турнире

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 28 октября. /УЗИНФОРМ/. На недавнем международном юношеском легкоатлетическом турнире в Бишкеке героем стал ученик 8 класса школы № 49 города Намангана Алексей Бритенков.

Парень не только победил среди прыгунов высоту, но и попутно обновил свой личный рекорд. Отныне его лучший результат – 175 см.

"К этому успеху меня привели тренеры Жамиль и Светлана Шоазамовы, – говорит юный спортсмен. По его словам, опытные специалисты терпеливо исправляли ошибки, обращая внимание на силу толчка, технику, выносливость.

"В ходе соревнований в Бишкеке мне было тяжело, соперники были сильные, да еще и непогода создавала трудности. Но все же я настроился на высокий результат и победил", – делится впечатлениями от первого серьезного успеха Алексей.

Сейчас юный легкоатлет готовится к стартам школьников "Умид нихоллари". Он и здесь намерен достичь высоких результатов. Первый этап этих соревнований состоится в начале ноября, в дни осенних каникул.

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