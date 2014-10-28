Делегация МИД Латвии посетила внешнеполитическое ведомство Узбекистана

ТАШКЕНТ, 28 октября. /УЗИНФОРМ/. 28 октября министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с Государственным секретарем Министерства иностранных дел Латвийской Республики Андрейсом Пилдеговичсом, прибывшим в Узбекистан во главе представительной делегации для участия в работе открывающейся в Ургенче Международной конференции "Развитие сотрудничества в регионе Аральского моря по смягчению последствий экологической катастрофы". Беседа прошла при участии Посла Латвии Эдгарса Богдарса.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по региональной и международной проблематике в контексте предстоящего в первой половине 2015 года латвийского председательства в Евросоюзе, текущему состоянию и перспективам развития межгосударственного сотрудничества, приоритетными направлениями которого были названы политическая, торгово-экономическая, инвестиционная, транспортно-коммуникационная и другие сферы, сообщает МИД Узбекистана.

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