В МИД Узбекистана прошла встреча с делегацией БДИПЧ ОБСЕ

ТАШКЕНТ, 28 октября. /УЗИНФОРМ/. 28 октября в Министерстве иностранных дел Узбекистана была проведена встреча с делегацией Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ), прибывшей в Ташкент во главе с заместителем руководителя Департамента Никола Шмидт.

В ходе состоявшейся беседы стороны обменялись мнениями по вопросам двустороннего взаимодействия, а также делегация БДИПЧ ОБСЕ была ознакомлена с законодательными основами назначенных на 21 декабря 2014 года выборов в Законодательную палату Олий Мажлиса Республики Узбекистан, областные, районные и городские Кенгаши народных депутатов.

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