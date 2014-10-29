Боксер из Чуста готовится к чемпионату мира

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 29 октября. /УЗИНФОРМ/. Суннатилло Баходиров из села Олмос Чустского района стал героем недавних международных турниров по боксу в России и Казахстане. А на днях последовательно победив боксеров из Джизака, Андижана и Самарканда, стал победителем чемпионата страны, прошедшего в Самарканде.

"Сейчас я готовлюсь выступить на чемпионате мира, который состоится в следующем году", – говорит Сунатилло.

По его словам, тренируется он два раза в день; утром бег, затем разминка и другие упражнения, а вечером проводится основная тренировка: отрабатываются удары на мешках и грушах. "Лупим кувалдами по списанным покрышкам, работаем с тяжестями", – рассказывает Суннатилло.

Первые шаги в боксе Сунатилло сделал благодаря братьям – Хасану и Хусану Музаффаровым, которые стали для него наставниками, предрекая парню большое будущее. Можно сказать, что они не ошиблись.

Кстати, успехи юноши в ряде соревнований, в том числе на чемпионат Узбекистана, позволили парню выполнить норматив мастера спорта и получить право на льготное поступление в вуз. Как раз в этом году он окончил экономический колледж и может поступать на факультет физкультуры и спорта НамГУ на льготных условиях. Однако у Сунатилло несколько иные намерения.

"Летом я думаю попробовать поступить в военное училище, ведь прием там начинается значительно раньше, и в случае неудачи можно успеть поступить в гражданский вуз. А если повезет, то стану офицером", – делится он своими планами.

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