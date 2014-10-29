



Болдинская осень в Ташкенте



ТАШКЕНТ, 29 октября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня, 29 октября, в столице Узбекистана пройдет традиционный бал "Болдинская осень". Вечер организует Российский центр науки и культуры, сообщает его пресс-служба. Девизом нынешнего бала избраны слова Пушкина: "Уж небо осенью дышало!" и будет он посвящен героям произведений великого поэта. В программе – стихотворения бессмертной лирики Александра Пушкина, романсы и посвящения. Исполнят их курсанты РЦНК, профессиональные актеры, певцы и хореографические коллективы Ташкента. По мотивам огромного числа пушкинских произведений поставлены, спектакли, оперы и сняты художественные фильмы, вошедшие в золотой фонд мировой культуры. Грани и темы его творчества как раз и лягут в основу осеннего бала в Российском центре науки и культуры в Ташкенте. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи