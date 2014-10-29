Поле Куликово и Амир Темур

ТАШКЕНТ, 29 октября. /УЗИНФОРМ/. Темой очередного заседания исторического клуба в Российском центре науки и культуры в Ташкенте 27 октября стала Куликовская битва, 634-ю годовщину победы в которой отметили недавно в России.

Как сообщает пресс-служба РЦНК, тема заседания была обозначена так: "Поле Куликово – как начало объединения Руси". И было оно посвящено памяти великого русского полководца Дмитрия Донского.

Слушателми РЦНК подготовили презентации с рассказом об основных этапах жизни Дмитрия Донского и об истории решающей битвы на Куликовом поле. Напомним, что 11 августа 1378 года русские войска впервые за 150 лет зависимости от монгольской орды обратили войско их в бегство.

Немалое место заняла на заседании клуба деятельность основателя и игумена Троицко-Сергиевского монастыря Сергия Радонежского, который благословил и вдохновил русских воинов на эту битву.

Руководитель исторического клуба В. Костецкий, подводя итоги, рассказал также о роли Амира Темура в освобождении Руси от монгольской зависимости.

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