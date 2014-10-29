Новый посол Узбекистана в России посетил МИД РФ

НОВОСТИ В МИРЕ, 29 октября. /УЗИНФОРМ/. 27 октября в Министерстве иностранных дел Российской Федерации прошла встреча заместителя главы российского внешнеполитического ведомства, статс-секретаря Григория Карасина с вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Узбекистана Акмалом Камаловым, вручившим копии своих верительных грамот.

Как сообщает МИД РФ, встреча была посвящена обсуждению актуальных вопросов российско-узбекской повестки дня.

Акмал Камалов, ранее бывший первым заместителем министра внешних экономических связей, инвестиций и торговли Узбекистана, сменит на посту главы узбекской дипмиссии в России Зиядуллу Пулатходжаева, пребывавшего в это должности с июня 2010 года.

Акмал Сайдакбарович Камалов родился 25 апреля 1967 года в Сырдарьинской области Республики Узбекистан. В 1991 году окончил Ташкентский институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности "инженер-механик", в 2004 году завершил обучение в Академии государственного и общественного строительства при Президенте Республике Узбекистан. Магистр международных экономических отношений. Имеет ученую степень кандидата экономических наук.

С 1991 по 1994 год работал мастером локомотивного депо "Ташкент" Центрально-азиатских железных дорог, затем, до 2001 года был главным специалистом, консультантом, координатором проекта ТРАСЕКА Бюро координации технического содействия Комиссии Европейского Союза при Кабинете Министров Республики Узбекистан. В 2001-2005 годах являлся начальником департамента международных экономических связей Государственной компании "Узбекские железные дороги".

С марта по июль 2005 года был заместителем председателя Агентства внешних экономических связей Республики Узбекистан, после чего до 2011 года занимал должность заместителя министра внешних экономических связей, инвестиций и торговли Республики Узбекистан. С 2011 по 2014 год пребывал на посту первого заместителя министра внешних экономических связей, инвестиций и торговли Республики Узбекистан.

Владеет русским и английским языками.

Женат, имеет троих детей.

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