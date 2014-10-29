Посол Швейцарии посетил внешнеполитическое ведомство Узбекистана

Посол Швейцарии посетил внешнеполитическое ведомство Узбекистана29.10.2014 17:53
ТАШКЕНТ, 29 октября. /УЗИНФОРМ/. 29 октября министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Швейцарской Конфедерации Николя Брюлем.
В ходе состоявшейся беседы стороны рассмотрели перспективы углубления двусторонних отношений в различных областях, а также обменялись мнениями по вопросам взаимодействия между представителями Узбекистана и ОБСЕ, в которой в настоящее время председательствует Швейцария, сообщает МИД Узбекистана.
УЗИНФОРМ