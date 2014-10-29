Итоги 8-го раунда ташкентского этапа Гран-при ФИДЕ 2014-2015 годов

ТАШКЕНТ, 29 октября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в Ташкенте прошли матчи 8-го раунда ташкентского этапа Гран-при Всемирной федерации шахмат (ФИДЕ) 2014-2015 годов, в котором принимают участие 16 сильнейших игроков мира.

Ташкентский этап Гран-при ФИДЕ является вторым из запланированных четырех и проводится в 11 раундов, с 21 октября по 2 ноября (игроки играют не каждый день, кроме 25 и 30 октября), контроль времени составляет 120 минут на первые 40 ходов, с добавлением 15 минут на ходы с 40 по 60, и по 30 секунд отводится на каждый ход, начиная с 61. В этапе принимают участие 12 игроков (из 16, поскольку каждый участник Гран-при играет лишь в 3 этапах из 4).

5 из 6 сегодняшних встреч были сыграны в ничью: так сыграли Дмитрий Андрейкин и Максим Вашье-Лаграв, Аниш Гири и Дмитрий Яковенко, Шахрияр Мамедьяров и Сергей Карякин, Хикару Накамура и Теймур Раджабов, Фабиано Каруана и Рустам Касымджанов, гроссмейстер из Узбекистана. Победу над Борисом Гельфандом одержал Баадур Джобава.

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