Приветствие Президента Узбекистана участникам международной конференции по вопросам спасения Арала

ТАШКЕНТ, 30 октября. /УЗИНФОРМ/. 29 октября в Ургенче завершила работу двухдневная Международная конференция "Развитие сотрудничества в регионе Аральского моря по смягчению последствий экологической катастрофы", организованная по инициативе главы государства с целью активизации усилий мирового сообщества по реализации программ и проектов, направленных на улучшение экологической и социально-экономической обстановки в регионе Аральского моря, а также дальнейшего развития международного сотрудничества для снижения негативных последствий экологической катастрофы.

На открытии конференции было зачитано обращение Президента Узбекистана, председателя Международного фонда спасения Арала Ислама Каримова участникам форума, в котором говорилось:

"Дорогие гости!

Уважаемые участники конференции!

Мне доставляет огромное удовлетворение приветствовать делегации государств-членов Международного фонда спасения Арала, представителей международных организаций и финансовых институтов, правительств стран-доноров, экологических организаций, дипломатического корпуса, авторитетных ученых и экспертов, принимающих участие в Международной конференции "Развитие сотрудничества в регионе Аральского моря по смягчению последствий экологической катастрофы".

Этот форум посвящен рассмотрению вопросов, связанных с одной из сложнейших для региона Центральной Азии проблем – экологической катастрофой Аральского моря и вызванными этой трагедией тяжелейшими последствиями для генофонда и здоровья населения, условий и качества его жизни, растительного и животного мира Приаралья.

Еще сравнительно недавно Аральскому морю принадлежала важная роль в развитии экономики Центральной Азии, производстве продовольствия, обеспечении занятости населения и формировании устойчивой социальной инфраструктуры. Ежегодный улов рыбы в водоемах Приаралья достигал 35 тысяч тонн, плодородные земли дельты Амударьи и Сырдарьи, высокопродуктивные пастбища и водоемы обеспечивали занятость миллионов людей в сфере животноводства, птицеводства, рыбоводства и производства сельскохозяйственных культур.

Однако бездумное строительство на крупнейших реках региона крупномасштабных гидротехнических сооружений и зарегулирование естественного водотока трансграничных рек Амударьи и Сырдарьи обернулись одной из самых крупных в новейшей истории планетарных экологических катастроф. Аральское море, бывшее уникальным, красивейшим и одним из крупнейших закрытых водоемов мира, практически в течение жизни одного поколения оказалось на грани полного исчезновения, что обернулось беспрецедентным бедствием и непоправимым ущербом для жизнедеятельности проживающего здесь населения, экосистемы и биоразнообразия Приаралья.

За последние 50 лет суммарный сток рек Амударьи и Сырдарьи в Арал сократился почти в 5 раз, объем водной массы Аральского моря уменьшился более чем в 14 раз, а уровень его засоленности увеличился почти в 25 раз, что привело к почти полному исчезновению рыб и морских организмов, ранее обитавших в водах Аральского моря.

В регионе Приаралья, который еще недавно славился огромным биоразнообразием, стремительно сокращаются количество произрастающих здесь растений и популяция диких животных, на грани полного исчезновения оказались 12 видов млекопитающих, 26 видов птиц и 11 видов растений. Образовавшаяся на месте водоема новая песчаная пустыня Аралкум площадью более 5,5 миллиона гектаров постепенно распространяется на весь регион Приаралья, ежегодно отравляя атмосферу около 100 миллионами тонн пыли и ядовитых солей, переносимых песчаными бурями и ураганами далеко за пределы Приаралья.

Однако сухие цифры статистики не способны отразить весь масштаб разразившейся в Приаралье гуманитарной катастрофы, передать чувства и чаяния проживающих здесь миллионов людей. Нехватка водных ресурсов и снижение качества питьевой воды, деградация земель, климатические изменения, рост заболеваемости населения, в первую очередь детей, сложнейший комплекс связанных с этим социально-экономических и демографических проблем – это те жестокие реалии, с которыми ежедневно сталкиваются жители прилегающих регионов Узбекистана, Казахстана и Туркменистана.

Высыхание Арала повлекло за собой драматические изменения в климате всей Центральной Азии, вызвав обострение дефицита водных ресурсов, усиление сезонных засух и продолжительности жесточайших зим, ускоренное таяние горных ледников Памира и Тянь-Шаня и ухудшение условий ведения сельского хозяйства в странах Центральной Азии.

К огромному сожалению, на сегодняшний день стало очевидным, что восстановить Аральское море в полной мере уже не представляется возможным.

Важнейшая задача настоящего времени – сократить губительное воздействие Аральского кризиса на окружающую среду и жизнедеятельность проживающих в Приаралье миллионов людей, в том числе путем реализации глубоко продуманных, адресных и обеспеченных надлежащими источниками финансирования проектов.

Основные резервы для этого, на наш взгляд, имеются в следующих направлениях:

первое – сохранение сложившегося на сегодняшний день хрупкого экологического баланса Приаралья, борьба с опустыниванием, совершенствование системы управления, экономного и рационального использования водных ресурсов;

второе – создание условий для воспроизводства и сохранения генофонда и здоровья населения Приаралья, развитие социальной инфраструктуры, широкой сети медицинских и образовательных учреждений;

третье – создание необходимых социальных и экономических механизмов и стимулов для повышения качества и уровня жизни населения, развитие базовой инфраструктуры и коммуникаций. Думаю, все согласятся с тем, что мы не имеем права дать зародиться у живущих здесь людей чувству безысходности, и наш долг – создать им все возможности для достойного проживания, развития собственного бизнеса, обеспечить новыми рабочими местами и источниками доходов;

четвертое – сохранение и восстановление биоразнообразия животного и растительного мира, в том числе путем создания локальных водоемов, сохранение уникальной флоры и фауны этого региона.

Именно эти ключевые вопросы находятся в центре внимания предложенной нами с высокой трибуны ООН "Программы мер по ликвидации последствий высыхания Арала и предотвращению катастрофы экосистем в Приаралье", которая была распространена в качестве официального документа 68-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Это говорит о том, что мировая общественность рассматривает трагедию Аральского моря в качестве глобальной экологической катастрофы и признает высокую актуальность срочного реагирования на вызовы экологической и социальной безопасности многомиллионного региона.

Об этом же свидетельствует поддержка ООН и других партнеров по развитию, предоставленная Международному фонду спасения Арала, созданному в 1993 году ООН и пятью государствами Центральный Азии. За прошедший период МФСА реализовал две программы общей стоимостью более 2 миллиардов долларов по оказанию помощи странам бассейна Аральского моря, поддержанные международным донорским сообществом.

В этой связи разрешите выразить признательность институтам и странам-партнерам, оказавшим содействие в решении острейших проблем, вставших перед государствами и населением Приаралья. К таким активным партнерам относятся Азиатский банк развития, Всемирный банк, агентства ООН, Исламский банк развития, ЮСАИД, Европейский союз, а также Япония, Корея, Китай, Германия, Франция, Швейцария, Кувейт и другие.

Начиная с 2013 года Международный фонд спасения Арала при поддержке ООН, Европейского союза, ведущих международных организаций и финансовых институтов реализует третью по счету Программу по оказанию помощи странам бассейна Аральского моря, включающую свыше 300 проектов, для осуществления которых необходимо мобилизовать более 8,5 миллиарда долларов.

В то же время мы должны открыто признать, что, несмотря на реализуемые проекты и программы, требуется сделать значительно больше. Страны региона не располагают достаточными собственными средствами и материально-техническими возможностями для преодоления экологических, социально-экономических и гуманитарных последствий Аральской катастрофы, их воздействия на окружающую среду и жизнедеятельность проживающих здесь людей. В этой связи представляется очевидным, что без существенной помощи Организации Объединенных Наций, других международных организаций и государств - партнеров по развитию решить эту, по сути дела, общепланетарную проблему невозможно.

Широкий спектр тяжелых последствий Аральской трагедии требует формирования новой многоплановой программы содействия, направленной на эффективное преодоление множественных вызовов, стоящих перед населением, экономикой, социальной сферой и окружающей средой Приаралья.

Ключевая роль в разработке и реализации такой комплексной программы содействия региону Приаралья должна принадлежать, прежде всего, международным организациям - ООН, финансовым институтам в лице Всемирного банка, Азиатского банка развития, Исламского банка развития и авторитетным международным экологическим организациям. Это позволит привлечь для осуществления данной программы не только ресурсы международных организаций и финансовых институтов, но и возможности дружественных стран-партнеров.

Практически все государства-члены МФСА, как и другие страны Центральной Азии, осуществляют национальные программы водосбережения, восстановления и развития Приаралья. Широко внедряются принципы интегрированного управления водными ресурсами, современные водосберегающие технологии, реализуются меры по диверсификации сельскохозяйственного производства и многое другое.

Особое внимание уделяется качеству и условиям жизни людей, развитию в Приаралье жилищной, социальной и транспортно-коммуникационной инфраструктуры, строительству современных сельских жилых домов, общеобразовательных школ и профессиональных колледжей, врачебных пунктов, строительству и реконструкции автомобильных дорог. Реализуются программы по улучшению мелиоративного состояния земель.

Убежден, что целенаправленное, многоплановое и системное взаимодействие между государствами, структурами ООН, международными финансовыми и экологическими организациями, которых волнуют судьбы Приаралья и его населения, позволит выработать и претворить в жизнь действенные программы и проекты, направленные на решение самых острых проблем в регионе Приаралья.

Уважаемые участники международной конференции!

Позвольте выразить всем вам нашу искреннюю признательность за глубокое понимание масштабных катастрофических последствий высыхания Аральского моря и ваш весомый вклад в дело спасения экосистемы Приаралья.

Желаю всем участникам конференции плодотворной работы, доброго здоровья и успехов в вашей благородной деятельности".

УЗИНФОРМ