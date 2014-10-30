Депутаты национального парламента провели очередное заседание

ТАШКЕНТ, 30 октября. /УЗИНФОРМ/. 29 октября в Законодательной палате Олий Мажлиса Узбекистана состоялось очередное заседание, на повестку дня которого было вынесено рассмотрение во втором чтении проектов ряда законов и нормативно-правовых актов, направленных на дальнейшее совершенствование правовой базы реформ в различных сферах жизни общества.

В частности, в ходе заседания были рассмотрены проекты законов:

"Об инвестиционной деятельности" в новой редакции, который направлен на расширение участия хозяйствующих субъектов и граждан в инвестиционных процессах, создание дополнительных стимулов и условий для инвестиций в модернизацию, техническое и технологическое перевооружение производства, а также расширение методов стимулирования инвестиций, защиты прав и собственности инвесторов. Новые статьи, вносимые в закон, регламентируют осуществление инвестиций при реализации инвестиционного проекта, стимулирование инвестиционной деятельности, определяют такие правовые понятия, как объекты и субъекты инвестиционной деятельности, права инвесторов, взаимоотношения субъектов инвестиционной деятельности, централизованные и нецентрализованные инвестиции, инвестиционные фонды, гарантии прав субъектов инвестиционной деятельности, другие нормы;

"Об обращениях физических и юридических лиц", разработанного с целью дальнейшего совершенствования порядка обращений граждан в государственные органы, а также восполнения правового пробела в регулировании общественных отношений, связанных с рассмотрением обращений юридических лиц, включая внесение обращений с использованием современных информационно-коммуникационных средств и технологий;

"О внесении изменений в статью 144 Уголовного кодекса и статью 43 Кодекса об административной ответственности в связи с принятием Закона "Об обращениях физических и юридических лиц", которым, в частности, предусматривается установление административной и уголовной ответственности за нарушения законодательства об обращениях не только граждан, но и юридических лиц.

Как сообщает информационная служба Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана, по итогам обсуждения рассмотренные законопроекты были направлены в верхнюю палату парламента для их дальнейшего рассмотрения.

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