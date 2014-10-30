



Британский посол посетил МВЭСИТ Узбекистана



ТАШКЕНТ, 30 октября. /УЗИНФОРМ/. 30 октября в Министерстве внешних экономических связей, инвестиций и торговли Узбекистана состоялась встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Великобритании Джорджем Эдгаром. Состоявшаяся беседа была посвящена обсуждению актуальных вопросов развития межгосударственного сотрудничества в сфере торговли и экономики, а также подготовки к проведению намеченного на 5-7 ноября в Ташкенте очередного заседания Узбекско-британского совета по торговле и промышленности, сообщает пресс-служба МВЭСИТ.

УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи