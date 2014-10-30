



В МИД Узбекистана обсуждены практические вопросы узбекско-таджикских отношений



ТАШКЕНТ, 30 октября. /УЗИНФОРМ/. 30 октября министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Таджикистан Музаффаром Хусейновым. Беседа была посвящена обсуждению практических вопросов двусторонних отношений и перспективных направлений развития сотрудничества, сообщает МИД Узбекистана. Напомним, что Предыдущий визит главы таджикской дипмиссии в узбекское внешнеполитическое ведомство состоялся 14 мая. Тогда были обсуждены отдельные вопросы узбекско-таджикских отношений, в том числе, практические аспекты взаимодействия в рамках ШОС, других международных структур. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи