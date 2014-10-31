Иранский посол посетил внешнеполитическое ведомство Узбекистана

ТАШКЕНТ, 31 октября. /УЗИНФОРМ/. 31 октября в Министерстве иностранных дел Узбекистана была проведена встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Иран Али Мардани Фардом, которая была посвящена обмену мнениями по актуальным вопросам узбекско-иранской повестки дня.

Отдельное внимание в ходе беседы было уделено ходу работы над реализацией транспортно-коммуникационных проектов, сообщает МИД Узбекистана.

Напомним, что предыдущий визит главы иранской дипмиссии в МИД Республики состоялся 25 июня, когда были рассмотрены состояние и перспективы двусторонних отношений, в том числе, вопросы взаимодействия в двустороннем и многостороннем форматах, а также сотрудничества в сфере транспорта.

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