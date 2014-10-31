Обсуждены вопросы сотрудничества Узбекистана и Европейского Союза

ТАШКЕНТ, 31 октября. /УЗИНФОРМ/. 31 октября в Министерстве иностранных дел Узбекистана была проведена встреча с главой Делегации Европейского Союза, Послом Юрием Штерком.

Беседа была посвящена обсуждению практических вопросов взаимодействия между Узбекистаном и Евросоюзом в рамках текущей сессии Генеральной Ассамблеи ООН, а также других тем, представляющих взаимный интерес, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

Напомним, что предыдущий визит Ю.Штерка в узбекское внешнеполитическое ведомство Узбекистана состоялся 3 октября и был посвящен вопросам двустороннего взаимодействия в рамках международных структур, обмену мнениями по текущим аспектам двусторонних отношений, срокам проведения очередных заседаний совместных институтов сотрудничества.

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