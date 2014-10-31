В МИД Узбекистана прошла встреча с послом США

В МИД Узбекистана прошла встреча с послом США31.10.2014 17:56
ТАШКЕНТ, 31 октября. /УЗИНФОРМ/. 31 октября в Министерстве иностранных дел Узбекистана была проведена встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом США Джорджем Кролом.
Переговоры были посвящены обмену мнениями по рабочим вопросам двусторонних отношений, в том числе предстоящим консультациям между внешнеполитическими ведомствами, сообщает МИД Узбекистана.
Напомним, что предыдущий визит Дж.Крола в МИД Узбекистана состоялся 15 августа и был посвящен обсуждению актуальных вопросов двусторонней повестки дня и обмену мнениями по некоторым проблемам международного и регионального характера.
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