



В МИД Узбекистана прошла встреча с послом США



ТАШКЕНТ, 31 октября. /УЗИНФОРМ/. 31 октября в Министерстве иностранных дел Узбекистана была проведена встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом США Джорджем Кролом. Переговоры были посвящены обмену мнениями по рабочим вопросам двусторонних отношений, в том числе предстоящим консультациям между внешнеполитическими ведомствами, сообщает МИД Узбекистана. Напомним, что предыдущий визит Дж.Крола в МИД Узбекистана состоялся 15 августа и был посвящен обсуждению актуальных вопросов двусторонней повестки дня и обмену мнениями по некоторым проблемам международного и регионального характера. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи