advertisement club_uz conditions culturallife elections_law_uz elections_uz_2009 investigation_market_tashkent law_uz main_news ministersuz new_tashkent_2200 religion rules uzbekistan vuz_uz wap 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 01 poll poll tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world
   поиск
Печатная версия Печатная версия   WAP  |  PDA
rss  RSS вся лента  |  RSS VIP
12.01.2019 / 21:01 msk / 23:01 uzb
Регион   
Authorization
e-mail
пароль
регистрация   вход
 Главная  |   О портале  |   Политика  |   Экономика  |   Общество  |   Культура  |   Аналитика  |  
Как Вы оцениваете современное состояние развития взаимоотношений между Узбекистаном и США?
Голосование проводилось 17.05.2018 - 08.06.2018

29.3% (12)  - Положительно
 26.8% (11)  - Более положительно, чем отрицательно
 29.3% (12)  - Нейтрально
 2.4% (1)  - Более отрицательно, чем положительно
 4.9% (2)  - Отрицательно
 7.3% (3)  - Затрудняюсь с ответом
голосов 41     всего 100%

Архив голосований
Архив новостей
Печатная версия Печатная версия


Подведены итоги ташкентского этапа Гран-при ФИДЕ 2014-2015 годов
02.11.2014 19:19

ТАШКЕНТ, 2 ноября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в Ташкенте прошли матчи 11-го, завершающего, раунда ташкентского этапа Гран-при Всемирной федерации шахмат (ФИДЕ) 2014-2015 годов, в котором принимают участие 16 сильнейших игроков мира.

Ташкентский этап Гран-при ФИДЕ является вторым из запланированных четырех и проводится в 11 раундов, с 21 октября по 2 ноября (игроки играли не каждый день, кроме 25 и 30 октября), контроль времени составляет 120 минут на первые 40 ходов, с добавлением 15 минут на ходы с 40 по 60, и по 30 секунд отводится на каждый ход, начиная с 61. В этапе принимают участие 12 игроков (из 16, поскольку каждый участник Гран-при играет лишь в 3 этапах из 4).

4 из 6 сегодняшних встреч были сыграны в ничью: это были Теймур Раджабов и Борис Гельфанд, Максим Вашье-Лаграв и Хикару Накамура, Баадур Джобава и Шахрияр Мамедьяров, Аниш Гири и Дмитрий Андрейкин. Кроме того, Сергей Карякин победил Рустама Касымджанова, а Дмитрий Яковенко уступил Фабиано Каруане.

Итоги ташкентского этапа турнира выглядят следующим образом:

Место Имя игрока, рейтинг, страна Всего выигр. ничьих проигр.
 1 Дмитрий Андрейкин (2722) (Россия)  7 3 8 0
 2 Шахрияр Мамедьяров (2764) (Азербайджан)  6,5 3 7 1
 3  Хикару Накамура (2764) (США)  6,5 2 9 0
4 Баадур Джобава (2717) (Грузия) 6

3

6

2
 5 Сергей Карякин (2767) (Россия) 6 3 6 2
 6 Максим Вашье-Лаграв (2757) (Франция) 6 2 8 1
7 Фабиано Каруана (2844) (Италия)  6 2 8 1
 8 Теймур Раджабов (2726) (Азербайджан)  5,5 0 11 0
 9 Аниш Гири (2768) (Нидерланды)  5 0 10 1
 10 Дмитрий Яковенко (2747) (Россия)  4,5 1 7 3
 11 Рустам Касымджанов (2706) (Узбекистан)  3,5 0 7 4
 12 Борис Гельфанд (2748) (Израиль)  3,5 0 7 4

Таким образом, один из лидеров бакинского этапа, Борис Гельфанд завершил второй этап турнира, разделив последнее место с Рустамом Касымджановым, а Теймур Раджабов провел в ничью все встречи ташкентских соревнований.

По итогам двух этапов Гран-при игроки достигли следующих результатов:

Место  Имя игрока, рейтинг, страна Баку Ташкент Всего очков Всего, выигр. Всего, ничьих Всего, проигр.
 1 Хикару Накамура (2764) (США)  6 6,5 12,5 4 17 1
 2  Фабиано Каруана (2844) (Италия)  6,5 6 12,5  6 13 3
 3 Сергей Карякин (2767) (Россия)  6  6 12 5 14  3
 4 Дмитрий Андрейкин (2722) (Россия) 4,5 7  11,5  5 13  4
 5  Шахрияр Мамедьяров (2764) (Азербайджан)  5  6,5  11,5  4  15 3
 6  Теймур Раджабов (2726) (Азербайджан)  5,5  5,5 11 1  20 1
 7  Борис Гельфанд (2748) (Израиль) 6,5 3,5 10 3  14  5
 8  Рустам Касымджанов (2706) (Узбекистан)  5  3,5  8,5  1  15  6
 9  Баадур Джобава (2717) (Грузия)  -  6  6  3 6  2
 10  Александр Грищук (2797) (Россия) 6  -  6  3 6  2
11 Максим Вашье-Лаграв (2757) (Франция) - 6 6 2 8 2
 12 Евгений Томашевский (2701) (Россия) 6  -  6 1 10 0
 13 Петр Свидлер (2732) (Россия) 5,5  - 5,5  2  7 1
 14 Аниш Гири (2768) (Нидерланды)  -  5  5 0 10 1
 15 Дмитрий Яковенко (2747) (Россия) - 4,5 4,5  1  7  3
 16 Леньер Домингес (2751) (Куба)  3  - 3  0 6  5

Следующий этап турнира Гран-при ФИДЕ 2014-2015 годов пройдет с 14 по 28 февраля в столице Грузии, Тбилиси. этот этап пропустят Фабиано Каруана, Хикару Накамура, Сергей Карякин и Борис Гельфанд.

Завершающий этап пройдет в Ханты-Мансийске, с 13 по 27 мая, в нем не будут играть Шахрияр Мамедьяров, Дмитрий Андрейкин, Теймур Раджабов и Рустам Касымджанов.

УЗИНФОРМ

Назад | Наверх Печать статьи Печать статьи
Статьи
МИРОВОЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС, ПУТИ И МЕРЫ ПО ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЮ В УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА
Ислам КАРИМОВ
Инициатива Президента Узбекистана И.А.Каримова о создании Зоны, свободной от ядерного оружия в Центральной Азии, воплотилась в реальность
6 мая 2014 года в штаб-квартире...
Туркменистан на деле придерживается политики постоянного нейтралитета
С 10 июля 2013 года в Туркменистане вводится новый заграничный биометрический паспорт.
Озвучены планы Туркменистана в реализации перспективных газовых проектов
На сегодня суммарные запасы УВС Туркменистана оцениваются в объеме 71,2 млрд. тонн нефтяного эквивалента.
Все статьи
Остальные новости
В прессе пишут
Совместное заявление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и премьер-министра Республики Индия Нарендры Моди
Обзор прессы с 1 по 7 октября
02.10.2018
Совместное заявление Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева и Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко
Обзор прессы с 10 по 16 сентября
15.09.2018
Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на заседании Совета глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала, проходившем в городе Туркменбаши Туркменистана
Обзор прессы с 20 по 26 августа
27.08.2018
Совместное заявление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона
Обзор прессы с 13 по 19 августа
19.08.2018
Блоггеры обсуждают
Итоги Чемпионата Азии по художественной гимнастике
Blog Afisha		Основные таможенные правила Республики Узбекистан
qmmp
Международный конгресс по журналистскому образованию
BINAFSHA		Ящик пива за лучшее фото
Blog Afisha
Популярные статьи
ГЛАВНАЯ   |   О ПОРТАЛЕ   |   ПОЛИТИКА   |   ЭКОНОМИКА   |   ОБЩЕСТВО   |   КУЛЬТУРА   |   АНАЛИТИКА   |   ПЛАТНАЯ ВЕРСИЯ   |   В ИЗБРАННОЕ