Подведены итоги ташкентского этапа Гран-при ФИДЕ 2014-2015 годов

ТАШКЕНТ, 2 ноября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в Ташкенте прошли матчи 11-го, завершающего, раунда ташкентского этапа Гран-при Всемирной федерации шахмат (ФИДЕ) 2014-2015 годов, в котором принимают участие 16 сильнейших игроков мира.

Ташкентский этап Гран-при ФИДЕ является вторым из запланированных четырех и проводится в 11 раундов, с 21 октября по 2 ноября (игроки играли не каждый день, кроме 25 и 30 октября), контроль времени составляет 120 минут на первые 40 ходов, с добавлением 15 минут на ходы с 40 по 60, и по 30 секунд отводится на каждый ход, начиная с 61. В этапе принимают участие 12 игроков (из 16, поскольку каждый участник Гран-при играет лишь в 3 этапах из 4).

4 из 6 сегодняшних встреч были сыграны в ничью: это были Теймур Раджабов и Борис Гельфанд, Максим Вашье-Лаграв и Хикару Накамура, Баадур Джобава и Шахрияр Мамедьяров, Аниш Гири и Дмитрий Андрейкин. Кроме того, Сергей Карякин победил Рустама Касымджанова, а Дмитрий Яковенко уступил Фабиано Каруане.

Итоги ташкентского этапа турнира выглядят следующим образом:

Место Имя игрока, рейтинг, страна Всего выигр. ничьих проигр. 1 Дмитрий Андрейкин (2722) (Россия) 7 3 8 0 2 Шахрияр Мамедьяров (2764) (Азербайджан) 6,5 3 7 1 3 Хикару Накамура (2764) (США) 6,5 2 9 0 4 Баадур Джобава (2717) (Грузия) 6 3 6 2 5 Сергей Карякин (2767) (Россия) 6 3 6 2 6 Максим Вашье-Лаграв (2757) (Франция) 6 2 8 1 7 Фабиано Каруана (2844) (Италия) 6 2 8 1 8 Теймур Раджабов (2726) (Азербайджан) 5,5 0 11 0 9 Аниш Гири (2768) (Нидерланды) 5 0 10 1 10 Дмитрий Яковенко (2747) (Россия) 4,5 1 7 3 11 Рустам Касымджанов (2706) (Узбекистан) 3,5 0 7 4 12 Борис Гельфанд (2748) (Израиль) 3,5 0 7 4

Таким образом, один из лидеров бакинского этапа, Борис Гельфанд завершил второй этап турнира, разделив последнее место с Рустамом Касымджановым, а Теймур Раджабов провел в ничью все встречи ташкентских соревнований.

По итогам двух этапов Гран-при игроки достигли следующих результатов:

Место Имя игрока, рейтинг, страна Баку Ташкент Всего очков Всего, выигр. Всего, ничьих Всего, проигр. 1 Хикару Накамура (2764) (США) 6 6,5 12,5 4 17 1 2 Фабиано Каруана (2844) (Италия) 6,5 6 12,5 6 13 3 3 Сергей Карякин (2767) (Россия) 6 6 12 5 14 3 4 Дмитрий Андрейкин (2722) (Россия) 4,5 7 11,5 5 13 4 5 Шахрияр Мамедьяров (2764) (Азербайджан) 5 6,5 11,5 4 15 3 6 Теймур Раджабов (2726) (Азербайджан) 5,5 5,5 11 1 20 1 7 Борис Гельфанд (2748) (Израиль) 6,5 3,5 10 3 14 5 8 Рустам Касымджанов (2706) (Узбекистан) 5 3,5 8,5 1 15 6 9 Баадур Джобава (2717) (Грузия) - 6 6 3 6 2 10 Александр Грищук (2797) (Россия) 6 - 6 3 6 2 11 Максим Вашье-Лаграв (2757) (Франция) - 6 6 2 8 2 12 Евгений Томашевский (2701) (Россия) 6 - 6 1 10 0 13 Петр Свидлер (2732) (Россия) 5,5 - 5,5 2 7 1 14 Аниш Гири (2768) (Нидерланды) - 5 5 0 10 1 15 Дмитрий Яковенко (2747) (Россия) - 4,5 4,5 1 7 3 16 Леньер Домингес (2751) (Куба) 3 - 3 0 6 5

Следующий этап турнира Гран-при ФИДЕ 2014-2015 годов пройдет с 14 по 28 февраля в столице Грузии, Тбилиси. этот этап пропустят Фабиано Каруана, Хикару Накамура, Сергей Карякин и Борис Гельфанд.

Завершающий этап пройдет в Ханты-Мансийске, с 13 по 27 мая, в нем не будут играть Шахрияр Мамедьяров, Дмитрий Андрейкин, Теймур Раджабов и Рустам Касымджанов.

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