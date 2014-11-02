Подведены итоги ташкентского этапа Гран-при ФИДЕ 2014-2015 годов

Подведены итоги ташкентского этапа Гран-при ФИДЕ 2014-2015 годов02.11.2014 19:19
ТАШКЕНТ, 2 ноября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в Ташкенте прошли матчи 11-го, завершающего, раунда ташкентского этапа Гран-при Всемирной федерации шахмат (ФИДЕ) 2014-2015 годов, в котором принимают участие 16 сильнейших игроков мира.
Ташкентский этап Гран-при ФИДЕ является вторым из запланированных четырех и проводится в 11 раундов, с 21 октября по 2 ноября (игроки играли не каждый день, кроме 25 и 30 октября), контроль времени составляет 120 минут на первые 40 ходов, с добавлением 15 минут на ходы с 40 по 60, и по 30 секунд отводится на каждый ход, начиная с 61. В этапе принимают участие 12 игроков (из 16, поскольку каждый участник Гран-при играет лишь в 3 этапах из 4).
4 из 6 сегодняшних встреч были сыграны в ничью: это были Теймур Раджабов и Борис Гельфанд, Максим Вашье-Лаграв и Хикару Накамура, Баадур Джобава и Шахрияр Мамедьяров, Аниш Гири и Дмитрий Андрейкин. Кроме того, Сергей Карякин победил Рустама Касымджанова, а Дмитрий Яковенко уступил Фабиано Каруане.
Итоги ташкентского этапа турнира выглядят следующим образом:
|Место
|Имя игрока, рейтинг, страна
|Всего
|выигр.
|ничьих
|проигр.
| 1
|Дмитрий Андрейкин (2722) (Россия)
|7
|3
|8
|0
| 2
|Шахрияр Мамедьяров (2764) (Азербайджан)
| 6,5
|3
|7
|1
| 3
| Хикару Накамура (2764) (США)
| 6,5
|2
|9
|0
|4
|Баадур Джобава (2717) (Грузия)
|6
|
3
|
6
|
2
| 5
|Сергей Карякин (2767) (Россия)
|6
|3
|6
|2
| 6
|Максим Вашье-Лаграв (2757) (Франция)
|6
|2
|8
|1
|7
|Фабиано Каруана (2844) (Италия)
| 6
|2
|8
|1
| 8
|Теймур Раджабов (2726) (Азербайджан)
| 5,5
|0
|11
|0
| 9
|Аниш Гири (2768) (Нидерланды)
| 5
|0
|10
|1
| 10
|Дмитрий Яковенко (2747) (Россия)
| 4,5
|1
|7
|3
| 11
|Рустам Касымджанов (2706) (Узбекистан)
| 3,5
|0
|7
|4
| 12
|Борис Гельфанд (2748) (Израиль)
| 3,5
|0
|7
|4
Таким образом, один из лидеров бакинского этапа, Борис Гельфанд завершил второй этап турнира, разделив последнее место с Рустамом Касымджановым, а Теймур Раджабов провел в ничью все встречи ташкентских соревнований.
По итогам двух этапов Гран-при игроки достигли следующих результатов:
|Место
| Имя игрока, рейтинг, страна
|Баку
|Ташкент
|Всего очков
|Всего, выигр.
|Всего, ничьих
|Всего, проигр.
| 1
|Хикару Накамура (2764) (США)
| 6
|6,5
|12,5
|4
|17
|1
| 2
| Фабиано Каруана (2844) (Италия)
| 6,5
|6
|12,5
| 6
|13
|3
| 3
|Сергей Карякин (2767) (Россия)
| 6
| 6
|12
|5
|14
| 3
| 4
|Дмитрий Андрейкин (2722) (Россия)
|4,5
|7
| 11,5
| 5
|13
| 4
| 5
| Шахрияр Мамедьяров (2764) (Азербайджан)
| 5
| 6,5
| 11,5
| 4
| 15
|3
| 6
| Теймур Раджабов (2726) (Азербайджан)
| 5,5
| 5,5
|11
|1
| 20
|1
| 7
| Борис Гельфанд (2748) (Израиль)
|6,5
|3,5
|10
|3
| 14
| 5
| 8
| Рустам Касымджанов (2706) (Узбекистан)
| 5
| 3,5
| 8,5
| 1
| 15
| 6
| 9
| Баадур Джобава (2717) (Грузия)
| -
| 6
| 6
| 3
|6
| 2
| 10
| Александр Грищук (2797) (Россия)
|6
| -
| 6
| 3
|6
| 2
|11
|Максим Вашье-Лаграв (2757) (Франция)
|-
|6
|6
|2
|8
|2
| 12
|Евгений Томашевский (2701) (Россия)
|6
| -
| 6
|1
|10
|0
| 13
|Петр Свидлер (2732) (Россия)
|5,5
| -
|5,5
| 2
| 7
|1
| 14
|Аниш Гири (2768) (Нидерланды)
| -
| 5
| 5
|0
|10
|1
| 15
|Дмитрий Яковенко (2747) (Россия)
|-
|4,5
|4,5
| 1
| 7
| 3
| 16
|Леньер Домингес (2751) (Куба)
| 3
| -
|3
| 0
|6
| 5
Следующий этап турнира Гран-при ФИДЕ 2014-2015 годов пройдет с 14 по 28 февраля в столице Грузии, Тбилиси. этот этап пропустят Фабиано Каруана, Хикару Накамура, Сергей Карякин и Борис Гельфанд.
Завершающий этап пройдет в Ханты-Мансийске, с 13 по 27 мая, в нем не будут играть Шахрияр Мамедьяров, Дмитрий Андрейкин, Теймур Раджабов и Рустам Касымджанов.
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