Грузинский посол посетил МИД Узбекистана

Грузинский посол посетил МИД Узбекистана03.11.2014 21:15
ТАШКЕНТ, 3 ноября. /УЗИНФОРМ/. 3 ноября в Министерстве иностранных дел Узбекистана была проведена встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Грузии Константином Жгенти.
Встреча была посвящена обсуждению актуальных вопросов двусторонней повестки дня, а также хода подготовки к предстоящим узбекско-грузинским контактам на различных уровнях, сообщает МИД Узбекистана.
Напомним, что предыдущий визит главы грузинской дипмиссии в Ташкенте в узбекское внешнеполитическое ведомство состоялся 21 октября, когда был проведен очередной раунд узбекско-грузинских политических консультаций. Тогда К.Жгенти сопровождал делегацию МИД Грузии во главе с директором Департамента по связям со странами СНГ Мерабом Вашакидзе.
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