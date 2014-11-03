



Грузинский посол посетил МИД Узбекистана



ТАШКЕНТ, 3 ноября. /УЗИНФОРМ/. 3 ноября в Министерстве иностранных дел Узбекистана была проведена встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Грузии Константином Жгенти. Встреча была посвящена обсуждению актуальных вопросов двусторонней повестки дня, а также хода подготовки к предстоящим узбекско-грузинским контактам на различных уровнях, сообщает МИД Узбекистана. Напомним, что предыдущий визит главы грузинской дипмиссии в Ташкенте в узбекское внешнеполитическое ведомство состоялся 21 октября, когда был проведен очередной раунд узбекско-грузинских политических консультаций. Тогда К.Жгенти сопровождал делегацию МИД Грузии во главе с директором Департамента по связям со странами СНГ Мерабом Вашакидзе. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи