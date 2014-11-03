Поддержана инициатива Узбекистана о создании безъядерной зоны в ЦА

ТАШКЕНТ, 3 ноября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Министерство иностранных дел Узбекистана сообщило, что 29 октября Первый комитет Генеральной Ассамблеи ООН рассмотрел проект резолюции "Договор о зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии", разработанной по инициативе Президента Ислама Каримова 28 сентября 1993 года на 48-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, и без голосования, на основе консенсуса принял документ. Соавторами стали около 60 государств, в том числе страны "ядерной пятерки" – Великобритания, Китай, Россия, США и Франция.

Как сообщает МИД Узбекистана, безъядерная зона в Центральной Азии – это первая подобная зона, созданная в северном полушарии с целью обеспечения региональной безопасности для стабильного и устойчивого развития всех стран ЦА и укрепления режима ядерного нераспространения на глобальном уровне. Также этот договор стал первым многосторонним соглашением в области безопасности, в котором участвуют все 5 центральноазиатских стран.

Согласно договору каждая сторона обязуется не проводить исследований, не разрабатывать, не производить, не накапливать запасов или иным образом не приобретать, не обладать или не осуществлять контроль над любым ядерным оружием или другим ядерным взрывным устройством в любой форме. В свою очередь, ядерные государства гарантируют не применять ядерное оружие или другое ядерное взрывное устройство и не угрожать их применением против любой стороны договора.

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