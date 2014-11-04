В Намангане поддержат Общество Красного Полумесяца

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 4 ноября. /УЗИНФОРМ/. Хоким Наманганской области Баходир Юсупов принял решение о дополнительных мерах по поддержке региональных и местных организаций Красного Полумесяца Узбекистана. Об этом сообщает информационная служба областного хокимията.

Как отмечается в документе, в целях материальной поддержки Общества Красного Полумесяца Узбекистана в ноябре 2014 года в области объявлен благотворительный месячник сбора средств в фонд общества.

Всем предприятиям, организациям и учреждениям независимо от форм собственности рекомендовано перечислить на расчетные счета региональных и местных организаций Красного Полумесяца Узбекистана с согласия работников однодневный заработок, членские взносы в качестве благотворительных средств.

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