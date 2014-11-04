Праздник детского творчества прошел в Намангане

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 4 ноября. /УЗИНФОРМ/. В пятницу в Намангане прошел областной этап этого смотра юных дарований "Камалак юлдузлари" ("Звездочки "Камалак"). В нем приняли участие около 400 представителей со всех районов и города. А в роли организаторов выступили Центральный совет ОДМ "Камолот", министерств народного образования и по делам культуры и спорта Узбекистана.

Фестиваль проходил сразу на нескольких сценах – Молодежного центра, колледжа искусств и детской школы музыки и искусств № 11. Участниками его были ребята в возрасте от 6 до 14 лет. Они пытались проявить свои способности в области классической и национальной музыки, вокала, изобразительного и прикладного искусства, поэзии и прозы.

Оценивали же их выступления члены представительного жюри во главе с директором республиканского академического музыкального лицея им. Глиэра, заслуженным наставником молодежи Республики Узбекистан, профессором Бахромом Курбановым.

Аплодисментами был встречен романс, исполненный юным скрипачом, учеником 2 класса общеобразовательной школы № 10 Намангана Ахрормирзой Рахмановым. А пятиклассница школы № 20 Наманганского района покорила всех своими стихотворениями на узбекском и русском языках.

Все эти ребята, как и многие другие победители областного этапа, будут представлять область на республиканском этапе фестиваля "Камалак юлдузлари".

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