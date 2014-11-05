В Ташкенте стартовал розыгрыш молодежного Кубка страны по греко-римской борьбе

ТАШКЕНТ, 5 ноября. /УЗИНФОРМ/. 4 ноября в столичном спортивном комплексе ГУВД стартовали соревнования на Кубок Узбекистана по греко-римской борьбе среди молодежи, в которых принимают участие сильнейшие спортсмены со всех регионов страны 1995-1997 годов рождения.

В течение 2 дней спортсмены будут состязаться 8 весовых категориях (50, 55, 60, 66, 74, 84, 96 и 120 кг) за право попадания в состав молодежной сборной команды страны на 2015 год для участия во всех международных стартах, главными из которых будут чемпионат мира в Бразилии, который состоится в августе будущего года, а также континентальное первенство в Мьянме, намеченное на июль, сообщает НОК Узбекистана.

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