Наманганские персилаты стали победителями международного турнира

Наманганские персилаты стали победителями международного турнира06.11.2014 10:42
НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 6 ноября. /УЗИНФОРМ/. 7 золотых медалей завоевали на завершившемся на днях в столичном спорткомплексе "Узбекистон" международном турнире по пенчак силату "Uzbekistan Open-2014" наманганские борцы.
Лауреатами стали воспитанники тренера Абдулло Тошбаева Одил Абдураззоков, Исмоил Исмоилов, Жалол Маматов, Мухаммадшохрух Рахимов, Сарвиноз Ибрагимова, Раъно Низомиддинова и Шахноза Пулатова.
Они помимо золотых медалей завоевали право выступать за Узбекистан на международных турнирах.
Стоит добавить, что Жалол Мунаввархонов, Акбар Абдулбокиев, Исфандиер Хайдаров и Мохира Икромжонова доборолись до "серебра", а Азиз Юсуфжонов, Абдулло Ганиев, Сардора Мирзарайимова, Рахима Нуриддинова и Севара Маматова – до "бронзы".
В турнире помимо хозяев принимали участие спортсмены Малайзии, Сингапура, Индонезии, России, Украины, Туркменистана, Казахстана и Кыргызстана в возрасте от 12 до 35 лет. Соревнование в итоге оказалось весьма представительным – свыше 350 участников.
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