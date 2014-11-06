Наманганские персилаты стали победителями международного турнира

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 6 ноября. /УЗИНФОРМ/. 7 золотых медалей завоевали на завершившемся на днях в столичном спорткомплексе "Узбекистон" международном турнире по пенчак силату "Uzbekistan Open-2014" наманганские борцы.

Лауреатами стали воспитанники тренера Абдулло Тошбаева Одил Абдураззоков, Исмоил Исмоилов, Жалол Маматов, Мухаммадшохрух Рахимов, Сарвиноз Ибрагимова, Раъно Низомиддинова и Шахноза Пулатова.

Они помимо золотых медалей завоевали право выступать за Узбекистан на международных турнирах.

Стоит добавить, что Жалол Мунаввархонов, Акбар Абдулбокиев, Исфандиер Хайдаров и Мохира Икромжонова доборолись до "серебра", а Азиз Юсуфжонов, Абдулло Ганиев, Сардора Мирзарайимова, Рахима Нуриддинова и Севара Маматова – до "бронзы".

В турнире помимо хозяев принимали участие спортсмены Малайзии, Сингапура, Индонезии, России, Украины, Туркменистана, Казахстана и Кыргызстана в возрасте от 12 до 35 лет. Соревнование в итоге оказалось весьма представительным – свыше 350 участников.

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