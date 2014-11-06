Чемпионат по муайтаю в Намангане

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 6 ноября. /УЗИНФОРМ/. Свыше ста борцов приняли участие в чемпионате страны по муайтаю. Они представляли Республику Каракалпакстан, Сурхандарьинскую, Самаркандскую, Ташкентскую, Ферганскую, Андижанскую, Наманганскую области Узбекистана и столицу – Ташкент.

Соревнование завершилось в минувшее воскресенье в спорткомплексе "Баркамол авлод" Намангана. Проходили состязания в 14 весовых категориях.

Общекомандную победу одержали хозяева – наманганцы, а второе и третье места завоевали представители Каракалпакстана и Самаркандской области.

Звание чемпионов Узбекистана в своих весовых категориях завоевали Абатбай Отегенов, Джахонгир Юлдашев, Мухаммад Кучкаров, Уббинияз Туриниязов из Республики Каракалпакстан, Босит Абдуалимов, Ильхом Холмирзаев, Фаррух Самижонов из Наманганской области, Темур Джаббаров, Гиёсбек Зубайдуллаев, Халим Аблакулов, Бабур Тогаев, Фанат Кахрамонов из Самарканда, Камолиддин Турсунов из Сурхандарьи, Абдулазиз Якубов из Андижана.

Победители также получили право представлять Узбекистан на Кубке мира в Таиланде.

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