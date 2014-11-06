Наманганские пожарные провели учения

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 6 ноября. /УЗИНФОРМ/. Пожарные профессиональной пожарной части № 12 Чартакского района Наманганской области потренировались в тушении сильных возгораний в зданиях. Таков был сценарий недавно прошедших здесь учений.

"Согласно вводной, пожар охватил все здание, а в одном его крыле могли оставаться люди. Бойцам пожарных расчетов предстоит проверить помещения и эвакуировать пострадавших из основательно задымленных помещений с помощью кислородных приборов АСВ и специальных костюмов", – поясняет начальник ППЧ-12 майор Абдугаппор Хайдаров.

Он оценивает прошедшие учения позитивно. "В ходе тренировки особое внимание уделялось отработке навыков обращения с кислородными приборами и специальным снаряжением, что может пригодиться при тушении пожаров особой сложности, где важна каждая минута", – отмечает майор Хайдаров.

По его словам, в условиях зимнего сезона, когда жителям приходится использовать самодельные отопительные приборы, такая ситуация вполне реальна, поэтому надо быть готовыми ко всему.

Также пожарники, бывая в школах и махаллях, стараются объяснить людям, что с кустарно изготовленными обогревателями следует быть особенно осторожными.

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