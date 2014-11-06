Делегация МИД Узбекистана провела встречу с представителями деловых кругов Франции

НОВОСТИ В МИРЕ, 6 ноября. /УЗИНФОРМ/. 6 ноября пребывающая с двухдневным официальным визитом во Франции делегация внешнеполитического ведомства Узбекистана во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым провела в Париже встречи с представителями деловых кругов Французской Республики.

В частности, узбекская делегация провела встречу с представителями Движения французских предприятий "МЕДЕФ" и приняла участие в презентации инвестиционного потенциала Узбекистана, а также были проведены двусторонние переговоры с генеральным секретарем по вопросам обороны и национальной безопасности при премьер-министре Луи Готье, старшим вице-президентом компании "Airbus Group" Марко Миклисом.

Встречи были посвящены обсуждению практических вопросов дальнейшего углубления узбекско-французского сотрудничества в различных областях, сообщает МИД Узбекистана.

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