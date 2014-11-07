Наманганские прыгуны завоевали 5 золотых медалей на чемпионате страны

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 7 ноября. /УЗИНФОРМ/. Сразу 5 первых мест завоевали на недавнем юношеском чемпионате страны наманганские прыгуны в воду.

Первенство Узбекистана в группах "C", "D" и "E" прошло в конце октября в Алмалыке. Соревновались мальчики и девочки не старше 12 лет.

Львиная доля успеха пришлась на долю юных прыгуний. Дважды чемпионкой страны стала Шахноза Юлдашева в группе "Е" (2004 – 2005 годы рождения). Сначала она лучше всех исполнила свою программу в прыжках с метрового трамплина, а на следующий день победила и в прыжках с вышки. Стоит отметить, что другая наша представительница – Шахноза Убайдуллаева в обоих видах была второй.

Также добыли "золото" Шахноза Ботиржанова в группе "D" (2002 год рождения) в прыжках с трамплина, а оказавшаяся здесь второй Зульфия Халилова днем позже победила в прыжках с вышки.

Еще одна медаль – бронзовая – на счету Зарнигор Ортиковой, заработавшей ее в прыжках с вышки в группе "C".

Среди ребят удалось отличиться только Жалолиддину Икрамову, победившему в группе "Е" в прыжках с вышки.

Добавим, что все призеры и победители тренируются в группе опытной наставницы Риммы Латыповой детско-юношеской спортшколы олимпийского резерва № 23 Намангана.

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